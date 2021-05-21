Лукашенко пугает лидеров стран ЕАЭС ударом со стороны Запада

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Западные страны не заинтересованы в развитии интеграции в рамках Евразийского экономического союза, заявил Александр Лукашенко, выступая 21 мая на заседании Высшего евразийского экономического совета. Онлайн-трансляция велась на сайте ЕЭК.

Лукашенко отметил, что западные страны оказывают давление на Беларусь и другие государства ЕАЭС. «С учетом того, как разворачиваются события, понятно, что в той или иной степени эта ситуация коснется каждого из нас. Здесь только вопрос времени. Под ударом могут оказаться торговые отношения, банковско-финансовая сфера, производственная кооперация и выстроенные логистические цепочки», — сказал он.

Очевидно, продолжил Лукашенко, «что так называемый коллективный Запад не заинтересован в укреплении» ЕАЭС.

«Поэтому нужно здраво оценивать негативное влияние подобного давления извне и уже сейчас продумать меры реагирования», — подчеркнул он.

По его мнению, у стран ЕАЭС есть все для того, чтобы «противостоять современным вызовам». «Все есть — от продовольствия до самых современных технологий, от целевого наращивания импортозамещения и взаимной торговли до, если потребуется в рамках компетенции союза, введения прямых ограничительных мер. Эти меры мы можем использовать, как это делают наши конкуренты на Западе, в случае обострения экономической ситуации», — заявил Лукашенко.

В связи с этим он призвал страны ЕАЭС принять меры, направленные на развитие экономического сотрудничества в рамках евразийского союза.

«Небольшая Беларусь никогда не закрывала для вас своих границ, для ваших граждан и для субъектов хозяйствования. Давайте здесь более активно действовать», — подчеркнул Лукашенко.

 

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Тэги: Евразийский союз ЕАЭС Персона: Александр Лукашенко

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