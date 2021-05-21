Четвертые сутки в Беларуси растет число новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1756 случаев COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1725 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

20 мая было зарегистрировано 1457 заболевших, 19 мая — 1378, 18-го — 1179, днем ранее — 1191. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 383 302, умерли 2752 пациента с коронавирусом, выздоровел — 373 391.

За минувшие сутки выполнено 20 066 тестов на коронавирус (днем ранее 20 741). С начала эпидемии сделано 6 174 150 тестов.

По информации Минздрава, первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 407,7 тыс. белорусов, более 277,8 тыс. прошли полный курс вакцинации.

Накануне министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на еженедельной видеоконференции по ситуации с COVID-19 с руководителями лечебных учреждений сообщил, что в Беларуси третья волна коронавируса в самом разгаре , но ситуация уже не будет такой напряженной, как прошлой осенью.

«Тяжелых пациентов много — это служит маркером сложной ситуации. Если в цифрах, то, например, количество госпитализированных в 2,5 раза меньше, чем на пике осенней волны, а вот число тяжелых пациентов меньше лишь в 1,5 раза», — цитирует чиновника пресс-служба Минздрава.

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