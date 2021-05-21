В Минске погиб ребенок

/ Происшествия
Просмотров: 278

Тело 13-летнего мальчика было обнаружено родителями ребенка накануне вечером в одной из столичных квартир.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

По данным СК, мальчик находился один дома. Когда родители вернулись, то увидели тело сына без признаков жизни: «Левая рука ребенка находилась на радиаторе отопления, а лева нога соприкасалась с электрическим духовым шкафом. Родители незамедлительно стали проводить реанимационные мероприятия, вызвали бригаду скорой медицинской помощи, но спасти мальчика не удалось».

Предварительная причина смерти — электротравма. Следователи рассматривают версии о неисправности или неправильном подключения духового шкафа.

В СК подчеркнули, что семья в социально опасном положении не находится.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погиб ребенок убило током Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

«...но одному лучше». Школьник ушел из жизни за месяц до выпускного

«...но одному лучше». Школьник ушел из жизни за месяц до выпускного

«Не прощу смерть внука». Мать о приговоре сыну, осужденному на 11 лет

«Не прощу смерть внука». Мать о приговоре сыну, осужденному на 11 лет

«Агрессия у него началась». Жителя Гомеля судят за гибель пятилетнего сына

«Агрессия у него началась». Жителя Гомеля судят за гибель пятилетнего сына