Биржа: все валюты упали на последних торгах недели
Завершилась очередная неделя на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Три основные иностранные валюты свои последние сессии завершили на следующих позициях:
- российский рубль — 3,407 белорусского рубля (-0,0064 пункта);
- доллар — 2,508 белорусского рубля (-0,0052 пункта);
- евро — 3,0636 белорусского рубля (-0,0014 пункта).
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