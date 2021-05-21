Биржа: все валюты упали на последних торгах недели

Завершилась очередная неделя на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Три основные иностранные валюты свои последние сессии завершили на следующих позициях:

российский рубль — 3,407 белорусского рубля (-0,0064 пункта);

доллар — 2,508 белорусского рубля (-0,0052 пункта);

евро — 3,0636 белорусского рубля (-0,0014 пункта).

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