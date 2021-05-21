Биржа: все валюты упали на последних торгах недели

/ Экономика
Просмотров: 106

Завершилась очередная неделя на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Три основные иностранные валюты свои последние сессии завершили на следующих позициях:

  • российский рубль — 3,407 белорусского рубля (-0,0064 пункта);
  • доллар — 2,508 белорусского рубля (-0,0052 пункта);
  • евро — 3,0636 белорусского рубля (-0,0014 пункта).

Читайте также:

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: курсы валют

Другие материалы на эту тему:

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года