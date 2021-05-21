Кто победит на «Евровидении-2021»: букмекеры обновили коэффициенты

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По завершению второго полуфинала песенного конкурса «Евровидение-2021» букмекеры обновили свои коэффициенты.

На данный момент, тройка лидеров выглядит так:

  1. Италия (рок-группа Måneskin);
  2. Франция (Барбара Прави);
  3. Мальта (Дестини Чукуньере).

 

 

 

 

 

 

Вот все финалисты (в алфавитном порядке): Азербайджан, Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Израиль, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Литва, Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Россия, Сан-Марино, Сербия, Украина, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция.

Битва исполнителей пройдет 22 мая.

Напомним, что от Беларуси на «Евровидение» должна была поехать группа «Галасы ЗМеста» с песней «Я научу тебя». Организаторы музыкального конкурса не допустили эту композицию, поскольку сочли ее политизированной. Беларусь согласилась поменять песню, но и она оказалась не соответствующей правилам конкурса. 26 марта стало известно, что EBU отстранил Беларусь от участия в «Евровидении».

Видимо, в знак протеста БТ отказалось транслировать конкурс.

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Сюжет: «Евровидение-2021»
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Тэги: Евровидение-2021

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