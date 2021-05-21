Походы, рыбалка и пикники: AliExpress рассказал, как белорусы планируют провести лето

В прошлом году белорусы открыли для себя множество вариантов домашнего отдыха. И наступающим летом планируют поддержать этот же тренд.

Судя по заказам, которые наши соотечественники делают на AliExpress, им полюбился активный отдых на природе и связанные с этим увлечения. По сравнению с прошлым годом объемы продаж различного походного снаряжения в Беларусь в денежном выражении выросли на 78%.

Для активного отдыха на природе необходим удобный и вместительный рюкзак или сумка. Белорусские пользователи AliExpress искали и заказывали как компактные модели вместимостью 15-30 л для непродолжительных путешествий налегке, так и 50-60-литровые туристические варианты, в которые можно уместить все необходимое для многодневного похода. В денежном выражении рост в этой категории за год составил 120%.

Поход, особенно если он предполагает ночевку, нельзя представить без палатки. Это следующий товар, который пользователи из Беларуси активно приобретали на AliExpress к этому летнему сезону.

Среди самых популярных заказов в этой категории оказались и вместительные и простые в установке каркасные палатки для компании из 3-4 человек, и одноместные варианты для профессиональных путешественников. Сумма, которую уплатили белорусские покупатели палаток в 2021 году, по сравнению с 2020-м увеличилось на 90%.

Залог успешного похода — это возможность полноценно и с комфортом выспаться. Поэтому необходимым дополнением к палатке становятся спальный мешок (от простых синтепоновых моделей до теплых, легких и компактных вариантов на натуральном гусином пуху), а также туристическая пенка или специальный надувной коврик-матрас. Спальные походные принадлежности также продемонстрировали заметный рост: их заказы в Беларусь в переводе на деньги выросли на 122%.

Отдых на природе, будь то долгое путешествие или обычный пикник с друзьями, способствует отличному аппетиту. И, похоже, в преддверии летнего сезона белорусы этот факт учли: в денежном выражении заказы различных товаров для готовки в походных условиях выросли на 42%. В эту категорию попали портативные газовые плитки, наборы посуды для готовки и еды.

Излюбленными способами провести время на природе для белорусов, судя по заказам на AliExpress, являются различные активные игры: футбол и баскетбол, бадминтон, теннис. Так, например, за баскетбольные мячи покупатели из Беларуси заплатили на 120% больше, чем год назад. Стоит упомянуть и такие необычные заказы, как профессиональный волейбольный мяч стоимостью 250 рублей или робот-тренажер для игры в пинг-понг.

Те же, кого сильнее привлекает более спокойный (хотя и не менее азартный) отдых, заказывали различные рыболовные снасти и приспособления: от лески до эхолотов. В денежном выражении рост продаж товаров для рыбной ловли в этом сезоне составил 60%.

Езда на велосипеде и плавание также оказались в списке популярных вариантов активного отдыха: в пересчете на суммарную стоимость покупок рост продаж велоаксессуаров и купальников составил 50% и 180% соответственно.

Интерес белорусских пользователей вызывали и такие товары как палки для скандинавской ходьбы (+138%), компасы (+59%), бинокли и насадки-телескопы для фотокамер (+130 %).

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