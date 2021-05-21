Корреспондента «Белорусы и рынок» Артема Майорова арестовали на 15 суток

Суд Московского района Минска 21 мая арестовал корреспондента еженедельника «Белорусы и рынок» Артема Майорова на 15 суток, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

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Суд начался накануне вечером, вынесение решения назначили на утро 21 мая.

Майорова судили по ч. 1 ст. 17 КоАП (мелкое хулиганство). Дело рассмотрела судья Татьяна Мотыль.

Журналист был задержан 18 мая в здании, где находится редакция портала tut.by. В протоколе сказано, что милиционер заметил Майорова и хотел позвать его на профилактическую беседу. Журналист в ответ якобы начал ругаться и размахивать руками. Майорова задержали и отправили в изолятор в 1-м переулке Окрестина.

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