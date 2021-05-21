Глава БПЦ: священнослужители не должны участвовать в каких-то политических действиях

Социальная концепция Русской православной церкви велит священнослужителям не участвовать в каких-либо политических действиях, заявил митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси.

На вопрос, как Белорусский экзархат РПЦ относится к «проявлению политической активности со стороны отдельных представителей духовенства», поскольку «иногда <...> духовные лица принимают, к сожалению, участие в акциях сами непосредственно».

«Каждый человек имеет право на свое мнение, точно так же как имеет право на ошибку, — отметил патриарший экзарх, 20 мая в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ. — Но каждый священнослужитель призван быть и образцом каким-то для других людей, духовным отцом. Его руководство должно быть прежде всего духовным, нравственным. И чтобы снять это искушение, возможности как-то уклоняться от определенного заповеданного святыми отцами пути служения священника совсем в недавнее время был принят главный сейчас для руководства в современных условиях в Русской православной церкви документ — социальная концепция».

«В этом документе прописывается и напоминается, что священнослужители не должны участвовать в каких-то политических действиях, мероприятиях, поддерживать какие-то политические взгляды, например активно участвовать в какой-то предвыборной кампании и так далее. Хотя как граждане они, естественно, могут отдавать свой голос в поддержку того или другого проекта или кандидатуры во время выборов. И при подготовке священнослужителя к хиротонии, когда он возводится в священный сан, он также дает присягу, во время которой дает обещание, что он не будет участвовать в каких-то политических акциях, действиях, потому что это несовместимо со служением в священном сане. Священник призван прежде всего заботиться о духовной сфере своей паствы», — добавил он.

2 ноября прошлого года митрополит Вениамин встретился с Александром Лукашенко. Последний во время общения назвал церковь, в частности православную, «основной скрепой государства». «Как может быть церковь отделена от государства, читай: вне государства быть? Не может. Это опора, один из основных стержней государства, идеологических, если хотите», — заявил Лукашенко.

Вениамин ответил, что «и церковь не может существовать вне государства». Он сказал, что православное духовенство «переживает за государство».

На Рождество, 7 января, митрополит Вениамин принял в минском храме Воздвижения Креста Господня Лукашенко, который по собственной традиции выступал перед прихожанами, в том числе на политические темы.

11 февраля патриарший экзарх выступил с речью на VI Всебелорусском народном собрании. Он заявил, что белорусское общество в 2020 году прошло через непростые испытания и сегодня стоит на перепутье, а одна из самых приоритетных задач, стоящих перед участниками ВНС, заключается в поиске надежного пути к восстановлению единства.

2 мая, посещая на Пасху кафедральный собор Святителей Кирилла и Лаврентия Туровских в Турове, Лукашенко поблагодарил главу БПЦ и других служителей церкви «за мужество и стойкость, особенно в конце прошлого года».

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