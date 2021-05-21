В Бресте вынесен приговор 13 фигурантам второго дела «о массовых беспорядках»

Суд Ленинского района Бреста 21 мая вынес приговор 13 фигурантам второго дела «о массовых беспорядках» в городе 10 августа прошлого года. Трое подсудимых полностью согласились с предъявленным обвинением, трое — вину не признали, семеро — признали вину частично.

Как сообщает телеграм-канал «Весна. Брест», все 13 человек признаны судом виновными по ч. 2 ст. 293 УК (участие в массовых беспорядках). Один из них, Даниил Бондарук (на фото), также по ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство) за то, что 9 августа ударил рукой по грузовому автомобилю МАЗ и разбил боковое зеркало. Ему суд назначил пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Марк Солоников приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы, Максим Зиневич, Владимир Рубашевский, Вячеслав Костючик, Виктор Пантелеев, Денис Марусевич, Михаил Калишук — к четырем годам. Все — в колонии усиленного режима.

Виталия Бондаренко приговорена к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Андрею Грищуку, Симону Концевичу назначено по три с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Несовершеннолетних Эдуарда Кудынюка и Александра Винярского суд приговорил к трем годам воспитательной колонии. Их взяли под стражу в зале суда.

Фигуранты дела должны будут уплатить в равных долях компенсацию около 24 тыс. рублей в пользу УВД Брестского облисполкома, департамента охраны МВД, КУП «Брестское ДЭП», КУП «Коммунальник», КУП «Брестский общественный транспорт», Лычко (компенсация морального вреда).

Приговор по первому делу «о массовых беспорядках» в городе был вынесен 10 марта судом Московского района Бреста. Все девять фигурантов этого дела были признаны виновными также по ч. 2 ст. 293 УК.

Трое были приговорены к четырем с половиной годам колонии усиленного режима; трое — к четырем годам колонии усиленного режима; один — к трем с половиной годам колонии усиленного режима; двое несовершеннолетних — к трем годам воспитательной колонии. Вину полностью не признал никто. Большинство признали себя виновными частично: присутствовали на акции и участвовали в ней, но не причиняли насилия и не совершали погромов.

18 мая Брестский областной суд рассмотрел апелляцию, поданную стороной защиты на приговор суда Московского района. Приговор оставлен без изменений.

Согласно обвинению, фигуранты этих двух дел 10 августа 2020 года во время массового мероприятия в центре Бреста — на улицах Советской и Нефтяной, бульварах Шевченко и Космонавтов, проспекте Машерова — «грубо нарушили общественный порядок и совершили погромы». Их обвинили в том, что они нанесли сотрудникам милиции удары руками и ногами, различными предметами, для этого использовали доски, палки, уличные урны для мусора, фрагменты скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылки, камни, металлические болты, емкости с краской, пиротехнические изделия. Затем, по версии следствия, обвиняемые умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшее ОВД, физическим и юридическим лицам.

Потерпевшими по делу признаны 29 человек, большинство из них — милиционеры, ущерб оценен в 27 тыс. рублей. Согласно обвинению, сотруднику органов внутренних дел причинены телесные повреждения в виде двух ран в области первого пальца правой кисти, которые относятся к категории легких телесных повреждений, и нанесены побои. Еще у одного сотрудника сорвали рацию и оторвали погон, а всего более чем 25 милиционерам нанесены побои.

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