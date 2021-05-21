Тихановская обсудит с руководством Чехии ситуацию в Беларуси

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Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская 7—10 июня совершит рабочий визит в Чехию. Как сообщает пресс-служба Тихановской, визит состоится по приглашению председателя сената этой страны.

В Чехии экс-кандидат в президенты Беларуси встретится с премьер-министром Андреем Бабишем, министром иностранных дел Якубом Кулганеком, председателем сената Милошем Выстрчилом, председателем Палаты депутатов Радеком Вондрачеком, а также выступит на пленарной сессии чешского сената.

«Во время визита Тихановская расскажет о работе по внутреннему и внешнему давлению на режим, — говорится в сообщении. — Также важная цель поездки — обсудить вопрос защиты белорусских журналистов, программы поддержки независимых медиа, правозащитников и пострадавших белорусов».

Программой запланированы встречи с представителями ряда чешских неправительственных организаций и белорусами, которые пострадали во время протестов и приехали в Чехию по медицинской гуманитарной программе MEDEVAC.

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Тэги: Беларусь-Чехия Персона: Светлана Тихановская Андрей Бабиш Якуб Кулганек Милош Выстрчил Радек Вондрачек

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