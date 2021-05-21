Евро вновь начал расти, доллар продолжает падать

/ Экономика
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На Белорусской валютно-фондовой бирже открылись последние на этой неделе торги.

По данным на 10:30 три основные иностранные валюты находятся на следующих позициях:

евро — 3,0707 белорусского рубля (+0,0057 пункта);

доллар — 2,5106 белорусского рубля (-0,0026 пункта);

российский рубль — 3,4151 белорусского рубля за 100 российских (+0,0016 пункта).

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Тэги: курсы валют

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