Евро вновь начал расти, доллар продолжает падать
На Белорусской валютно-фондовой бирже открылись последние на этой неделе торги.
По данным на 10:30 три основные иностранные валюты находятся на следующих позициях:
евро — 3,0707 белорусского рубля (+0,0057 пункта);
доллар — 2,5106 белорусского рубля (-0,0026 пункта);
российский рубль — 3,4151 белорусского рубля за 100 российских (+0,0016 пункта).
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