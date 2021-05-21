Беларусь — Словакия. Букмекеры не видят явного фаворита

/ Спорт
Просмотров: 102

Сегодня национальная сборная Беларуси стартует на чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Риге.

Фото носит иллюстративный характер

Первым соперником дружины Михаила Захарова станут словаки, с которыми белорусы семь раз встречались на мировых первенствах (две победы, пять поражений, разница шайб 17:25).

Букмекеры не видят явного фаворита в этой паре, ставки на победы соперников практически одинаковые:

  • победа Беларуси — 2.78;
  • ничья в основное время — 4.20;
  • победа Словакии — 2.35.

Расписание нашей команды на ЧМ-2021:

21.05. Словакия (начало в 20:15);

23.05. Швеция (16:15);

24.05. Чехия (20:15);

26.05. Великобритания (20:15);

28.05. Дания (20:15);

30.05. Швейцария (16:15);

01.06. Россия (20:15).

По итогам группового турнира четыре команды выйдут в 1/4 финала.

Напомним, ранее тренерский штаб сборной заявлял, что цель выступления — медали первенства.

Отметим, что первенство должно было проходить также и в Минске, но из-за политической ситуации оно было перенесено.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: ЧМ-2021 по хоккею
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: хоккей-ЧМ-2021 хоккей-сборная Персона: Михаил Захаров

Другие материалы на эту тему:

Франсис Паре и Шейн Принс смогут сыграть за сборную Беларуси на ЧМ-2021

Франсис Паре и Шейн Принс смогут сыграть за сборную Беларуси на ЧМ-2021

Рига примет все матчи хоккейного чемпионата мира

Рига примет все матчи хоккейного чемпионата мира

Лукашенко остался без большого хоккея. И друг Фазель не помог

Лукашенко остался без большого хоккея. И друг Фазель не помог

Скандальные объятия Фазеля с Лукашенко. Кому нужен такой хоккей?

Скандальные объятия Фазеля с Лукашенко. Кому нужен такой хоккей?