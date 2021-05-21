Беларусь — Словакия. Букмекеры не видят явного фаворита

Сегодня национальная сборная Беларуси стартует на чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Риге.

Фото носит иллюстративный характер

Первым соперником дружины Михаила Захарова станут словаки, с которыми белорусы семь раз встречались на мировых первенствах (две победы, пять поражений, разница шайб 17:25).

Букмекеры не видят явного фаворита в этой паре, ставки на победы соперников практически одинаковые:

победа Беларуси — 2.78;

ничья в основное время — 4.20;

победа Словакии — 2.35.

Расписание нашей команды на ЧМ-2021:

21.05. Словакия (начало в 20:15);

23.05. Швеция (16:15);

24.05. Чехия (20:15);

26.05. Великобритания (20:15);

28.05. Дания (20:15);

30.05. Швейцария (16:15);

01.06. Россия (20:15).

По итогам группового турнира четыре команды выйдут в 1/4 финала.

Напомним, ранее тренерский штаб сборной заявлял, что цель выступления — медали первенства.

Отметим, что первенство должно было проходить также и в Минске, но из-за политической ситуации оно было перенесено.