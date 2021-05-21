Область повышенного атмосферного давления накрыла страну
Сегодня погоду в республике будет определять область повышенного атмосферного давления и прохладная неустойчивая воздушная масса.
Погода в регионах:
- Брест +17..+19°C (вероятность осадков 5-10%. ветер 4-9 м/с);
- Витебск +14..+16°C (вероятность осадков 5-10%. ветер порывами до 14 м/с);
- Гомель +17..+19°C (ветер 4-9 м/с);
- Гродно +15..+17°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 12 м/с);
- Могилев +15..+17°C (ветер 14 м/с);
- Минск +15..+17°C (вероятность осадков 5-10%. ветер порывами до 12 м/с).
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