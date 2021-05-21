Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

/ Общество
Просмотров: 97

Сегодня погоду в республике будет определять область повышенного атмосферного давления и прохладная неустойчивая воздушная масса.

Погода в регионах:

  • Брест +17..+19°C (вероятность осадков 5-10%. ветер 4-9 м/с);
  • Витебск +14..+16°C (вероятность осадков 5-10%. ветер порывами до 14 м/с);
  • Гомель +17..+19°C (ветер 4-9 м/с);
  • Гродно +15..+17°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 12 м/с);
  • Могилев +15..+17°C (ветер 14 м/с);
  • Минск +15..+17°C (вероятность осадков 5-10%. ветер порывами до 12 м/с).

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: прогноз погоды

Другие материалы на эту тему:

На Беларусь надвигаются двадцатиградусные морозы

На Беларусь надвигаются двадцатиградусные морозы

Какая погода будет на День Победы и после него

Какая погода будет на День Победы и после него

Какой будет зима после аномально теплой осени

Какой будет зима после аномально теплой осени

Прогноз на конец октября: аномального тепла не будет, но до морозов еще далеко

Прогноз на конец октября: аномального тепла не будет, но до морозов еще далеко