Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

Сегодня погоду в республике будет определять область повышенного атмосферного давления и прохладная неустойчивая воздушная масса.

Погода в регионах:

Брест +17..+19°C (вероятность осадков 5-10%. ветер 4-9 м/с);

Витебск +14..+16°C (вероятность осадков 5-10%. ветер порывами до 14 м/с);

Гомель +17..+19°C (ветер 4-9 м/с);

Гродно +15..+17°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 12 м/с);

Могилев +15..+17°C (ветер 14 м/с);

Минск +15..+17°C (вероятность осадков 5-10%. ветер порывами до 12 м/с).

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

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