«Мешков Брест» уступил «Барселоне» и во втором матче 1/4 финала гандбольной Лиги чемпионов

В столице Каталонии на площадке «Палау Блауграна» прошел ответный четвертьфинальный поединок гандбольной Лиги чемпионов.

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«Барселона» одержала уверенную победу над «Мешков Брестом» — 40:28 (21:13). Заброшенными мячами у белорусов отличились: Вайлупов (7), Обранович (5), Шумак (4), Разгор (3), Малус (2) и Враньеш (по 2), Будейко, Юринок, Баранов, Вергейчик и Силко (по 1).

Напомним, встреча в Беларуси завершилась также викторией «сине-гранатовых» — 33:29.