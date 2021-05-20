Юлию Чернявскую поместили под домашний арест

Вдова основателя TUT.by Юрия Зиссера находится под домашним арестом, сообщил портал.

«У вдовы Юрия Зиссера Юлии Чернявской все в порядке, она благодарит за поддержку и передает привет. Она находится дома под домашним арестом. К ней относятся уважительно и корректно. Адвокат Юлии — под подпиской о неразглашении», — отмечается в сообщении.

О судьбе Чернявской ничего не было известно с 18 мая, когда силовые структуры начали обыски и задержание сотрудников портала в рамках возбужденного в тот же день уголовного дела. 20 мая вдова основателя нашлась в департаменте финансовых расследований КГК, где с ней проводили следственные действия.

Юлия Чернявская — ученый, прозаик, драматург, кандидат культурологии, профессор Белорусского государственного университета культуры и искусств, специалист по культурной антропологии, автор книг по культурологии, а также пьес, романов, повестей, член Белорусского ПЕН-центра.

Сайт TUT.by с 18 мая заблокирован на основании решения Министерства информации после уведомления Генпрокуратуры. В списке задержанных сотрудников редакции более 10 фамилий, в том числе главного редактора Марины Золотовой.