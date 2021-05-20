Количество политзаключенных в Беларуси превысило 400

Количество политзаключенных в Беларуси достигло 404. 20 мая правозащитники признали таковыми еще восемь человек.

Вадима Сычика осудили к году ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса.

Дмитрия Янковского — к году лишения свободы, по ч. 1 ст. 342, ст. 364, ч. 2 ст. 206.

Владимира Жихаря — к пяти годам лишения свободы по ч. 1 и 2 ст. 339, ст. 364.

Виктора Пархимчика — к двум годам ограничения свободы с направлением в исправучреждение открытого типа по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 339.

Дмитрия Новика — к двум годам лишения свободы по ч. 1 ст. 342 и ст. 364.

Евгения Доморацкого — к двум годам лишения свободы по ч. 1 ст. 342 и ст. 364.

Дениса Давыдулина — к полутора годам лишения свободы по ч. 1 ст. 342 и ст. 364.

Александра Сечко — к трем годам ограничения свободы с направлением в исправучреждение открытого типа по ст. 364.