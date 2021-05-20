Глава Минздрава сообщил о разгаре третьей волны коронавируса в стране

В Беларуси третья волна коронавируса сейчас в самом разгаре, но ситуация с COVID-19 уже не будет такой напряженной, как прошлой осенью, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич 20 мая на еженедельной видеоконференции по ситуации с COVID-19 с руководителями лечебных учреждений.

«Тяжелых пациентов много — это служит маркером сложной ситуации. Если в цифрах, то, например, количество госпитализированных в 2,5 раза меньше, чем на пике осенней волны, а вот число тяжелых пациентов меньше лишь в 1,5 раза», — цитирует чиновника пресс-служба Минздрава.

Пиневич отметил, что сегодня примерно 1,5 тыс. коек в стране свободны. «Так что в нынешний эпидемический подъем принято решение не закрывать полностью все больницы и все отделения, а часть из них оставить для оказания обычной плановой, высокотехнологичной и специализированной помощи», — сказал он.

По словам чиновника, в Минске в полном объеме оказывается специализированная офтальмологическая помощь в 3-й и 10-й больницах. Для таких пациентов там отведено более 215 мест. В 3-й больнице могут пройти гинекологическое лечение пациентки с отрицательным тестом на COVID-19.

По такому же принципу работает 6-я больница: специалисты продолжают лечить пациентов с COVID-19, при этом в учреждении выделены здания, где проходят лечение хронические пациенты с остеомиелитом, с проблемами по взрослой травматологии, открыты отделения гнойной хирургии. Продолжают оказывать плановую помощь в детском травматологическом отделении.

В чистых зонах 1-й больницы продолжают работать кардиологи, нефрологи, гинекологи.

Во 2-й больнице открыты чистые зоны в неврологии, гастроэнтерологии, проктологии и урологии, продолжается работа в отделении малоинвазивной хирургии.

В 4-й больнице работают отделения для оказания плановой, высокотехнологичной и специализированной помощи пациентам: ЛОР, сосудистой хирургии, нефрологии и урологии.

Пациентов с отрицательными ПЦР-тестами принимают в отделениях кардиологии и нейрохирургии 5-й больницы.

Все республиканские научно-практические центры, которые расположены в Минске, работают по своим основным направлениям деятельности, оказывая плановую, специализированную и экстренную помощь.

По данным министерства, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 1457 случаев COVID-19, скончалось 10 человек с коронавирусной инфекцией. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 381 546, умерших пациентов с коронавирусом — 2742.