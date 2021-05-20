Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП вырос за год до 26,4%

Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в валовой внутренний продукт за 2020 год составил 26,4% (в 2019-м — 25,6%), в том числе организаций малого бизнеса — 16% (15,9%), среднего бизнеса — 7,3% (7%), индивидуальных предпринимателей — 3,1% (3,2%), сообщил Национальный статистический комитет.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год составила 158 млрд рублей (вклад в общий объем выручки — 42,2%), передает БелаПАН .

На 1 января 2021 года в Беларуси хозяйственную деятельность осуществляли 269,5 тыс. индивидуальных предпринимателей и 111,4 тыс. организаций малого и среднего предпринимательства, в том числе 96,6 тыс. микроорганизаций (87% общего количества организаций малого и среднего предпринимательства), 12,6 тыс. малых организаций (11%) и 2,2 тыс. средних организаций (2%), отмечает статистическое ведомство.

В сфере малого и среднего предпринимательства в 2020 году наиболее распространенными были оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (в этой сфере работало 34% общего количества организаций и индивидуальных предпринимателей); транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность (12%); профессиональная, научная и техническая деятельность (10%); промышленность (8%); строительство (8%).

«Хорошо, что растет доля вклада МСП в ВВП, но пока она не достигла поставленной уже давно задачи 30% и тем более согласно стратегии развития малого и среднего предпринимательства, принятой правительством, — 50%», — отметил в комментарии БелаПАН председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин.

По словам руководителя бизнес-союза, отечественная статистика, в отличие от европейской, не учитывает величину выручки. К МСП в Беларуси относятся и небольшие компании по продаже и перепродаже нефтепродуктов, оптовые компании, имеющие миллионные обороты. «За счет чего вырос вклад в ВВП? Надо внимательно посмотреть, какие сектора дали прирост», — подчеркнул Калинин.

Среди тенденций он отметил рост общего количества субъектов МСП за счет индивидуальных предпринимателей, при этом количество малых предприятий сокращалось и в 2020 году, и в первом квартале текущего года. «Происходит оптимизация структуры бизнеса, а говорить, что улучшилось положение бизнеса, нельзя. Продолжается влияние эпидемии коронавируса. Он нанес удар по туризму, сфере услуг, общепиту, гостиничному бизнесу. Малый бизнес вынужден оптимизировать расходы. Очень сложно содержать микропредприятия с небольшими оборотами. Поэтому происходит закрытие микропредприятий, и его работники становятся индивидуальными предпринимателями», — констатировал эксперт.

При этом он отметил, что оптимизация на занятость не сильно влияет, количество рабочих мест не сокращается.

По словам Калинина, бизнес-среда не улучшается, ожидания у бизнеса, как показывают опросы, пессимистические. «Велики инфляционные и девальвационные ожидания, прогнозы негативные. Новая тенденция для МСП — отток активных предпринимателей за пределы страны, вывоз капитала в связи с большими рисками», — сказал Калинин. Также, по его словам, на деятельность МСП влияет падение покупательной способности, сокращение внутреннего спроса и соответственно товарооборота. «Так что сложно в ближайшее время ожидать бурного роста предпринимательства в стране», — считает глава союза.