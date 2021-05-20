В ДФР КГК проходит допрос вдовы Юрия Зиссера Юлии Чернявской

Адвокат вдовы основателя TUT.by Юрия Зиссера Юлии Чернявской прибыл на ее допрос в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, сообщила БелаПАН ее дочь Евгения Чернявская.

«Мамин адвокат получил звонок от сотрудников ДФР, что сейчас над мамой будут происходить следственные действия — вероятно, допрос», — сказала Чернявская.

По ее словам, адвокат зашел на встречу, других подробностей пока нет.

Юлия Чернявская — ученый, прозаик, драматург, кандидат культурологии, профессор Белорусского государственного университета культуры и искусств, специалист по культурной антропологии, автор книг по культурологии, а также пьес, романов, повестей, член Белорусского ПЕН-центра.

Связи с ней не было с 18 мая. Сегодня мать Юлии Чернявской подала заявление в КГБ для установления местонахождения дочери. Родственники также планировали подать заявление в милицию, чтобы там приняли меры к розыску Юлии Чернявской, поскольку были основания полагать, что она исчезла.

Правозащитное сообщество Беларуси призвало власти незамедлительно сообщить о местонахождении Чернявской. Заявление 20 мая направлено генеральному прокурору Андрею Шведу, министру внутренних дел Ивану Кубракову, председателю Комитета госбезопасности Ивану Тертелю.

«Мама — совладелица Нoster.by после смерти папы, но эта компания не связана с TUT.by, — сообщила ранее БелаПАН Евгения Чернявская. — Часть TUT.by, которая принадлежала папе, после его смерти отошла ко мне. Я живу в Израиле, и, думаю, папа сделал это из соображений безопасности. Но со мной никто не связывался».

Получить комментарий в силовых структурах БелаПАН не удалось. Официальный представитель КГБ Андрей Ярош третий день не отвечает на телефонные звонки, а представитель ДФР (возбудил уголовное дело против менеджеров TUT.by) Юрий Кардымон заявил, что у него нет никакой информации по поводу Юлии Чернявской.