Власти расширили список экстремистских ресурсов

/ Общество
Просмотров: 187

Пополнился список ресурсов, признанных экстремистскими, проинформировала пресс-служба МВД.

«Решением суда Центрального района Минска телеграм-каналы "НАШ ДОМ", "Игорь Макар | Официальный канал" и "НАШ ДОМ ТВ", а также ютьюб-каналы "НАШ ДОМ ТВ" и "Игорь Макар" попали в список запрещенных. Основанием для этого стали материалы ГУБОПиК МВД», — уточнили в ведомстве.

В своих видеороликах и постах авторы призывали к участию в акциях потеста против фальсификаций президентских выборов и насилия со стороны силовиков. Помимо этого, в информационных продуктах усмотрены призывы к действиям по «дестабилизации работы Центризбиркома, воспрепятствованию законной деятельности госорганов, а также оскорбительные комментарии».

В ГУБОПиК отметили, что видеоролики в указанных сообществах формируют чувство неприязни, отвращения и ненависти к представителям госоргановю

За публикацию (репост) информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: экстремизм МВД экстремистские материалы Наш дом Персона: Игорь Макар Ольга Карач

Другие материалы на эту тему:

Задним числом. Журналиста оштрафовали за провоз «экстремистской» книги

Задним числом. Журналиста оштрафовали за провоз «экстремистской» книги

Екатерину Андрееву в тюрьме поставили на учет как склонную к экстремизму

Екатерину Андрееву в тюрьме поставили на учет как склонную к экстремизму

«Белорусский Донбасс» признан экстремистской книгой

«Белорусский Донбасс» признан экстремистской книгой

От уголовки до утраты гражданства. Как будут наказывать в Беларуси за экстремизм

От уголовки до утраты гражданства. Как будут наказывать в Беларуси за экстремизм