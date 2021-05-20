Барановичского инвалида приговорили к трем годам лишения свободы за «нападение на должностное лицо»

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Брестский областной суд 20 мая приговорил барановичского активиста Владимира Гундаря к трем годам лишения свободы за нападение на должностное лицо.

Владимир Гундарь, Юрий Казакевич и Григорий Грык (справа налево) в зале суда. Фото: Юрий Пивоварчик

«Гундаря Владимира Тадеушевича признать виновным в насилии и угрозе насилия в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, в целях воспрепятствования законной деятельности и из мести за исполнение служебных обязанностей, т.е. совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК. На основании санкции данной статьи назначить Гундарю наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — зачитал приговор судья, передает БелаПАН.

Он также постановил уничтожить вещественное доказательство по делу — кухонный нож.

После приговора подсудимый зачитал патриотическое стихотворение и прокричал: «Отечество будет свободным!»

Гундарь был задержан в декабре 2020 года по «делу Автуховича» и внесен в список лиц, причастных к террористической деятельности. В отношении него было возбуждено два дела: по ст. 289 (акт терроризма) и ст. 366 УК (насилие в отношении должностного лица). Процесс по ст. 366 проходил в закрытом режиме.

Владимир Гундарь — инвалид 2-й группы с частично ампутированной ногой.

Родственники изначально готовились к худшему, заявила журналистам его дочь Инга Стромская. «Исходя из того, что творится в нашей стране, надежды на что-то хорошее не было. Понимали, что будет лишение свободы», — сказала Стромская.

Она скептично оценила возможность насилия со стороны своего отца, учитывая его возраст и физическое состояние.

Политическим назвал дело брестский областной координатор движения «За Свободу» Юрий Казакевич: «Очевидно, что приговор абсолютно несправедливый и политически мотивированный. Они стремятся, чтобы люди молчали и работали исключительно на благо сегодняшнего руководителя Беларуси. Но благодаря таким судам, как сегодняшний, мы видим, что цели властей не достигнуты и народ не сдается».

 

 

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Тэги: дело Автуховича политический приговор Персона: Владимир Гундарь Инга Стромская Юрий Казакевич Город: Барановичи

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