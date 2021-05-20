МАРТ предлагает изменить условия реализации пиломатериалов на внутреннем рынке

Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут обязать заключать сделки с пиломатериалами на внутреннем рынке через Белорусскую универсальную товарную биржу.

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совмина «Об изменении постановления Совета Министров от 16 июня 2004 года № 714». Организатором общественного обсуждения выступил МАРТ.

В обосновании к проекту документа отмечается, что субъекты хозяйствования сегодня проявляют слабый интерес к реализации пиломатериалов на внутреннем рынке по сравнению с экспортом — особенно на фоне общемирового роста спроса на пиломатериалы.

Это отражается на объемах продаж данной продукции на внутреннем рынке, которые в настоящее время незначительны.

В связи с этим рост спроса со стороны покупателей или выход на рынок новых покупателей часто приводит к резкому колебанию цен для отечественных потребителей.

Как результат, стоимость пиломатериалов хвойных пород возросла в 1,2–1,9 раза.

Крайне низкие объемы выставления и последующей реализации пиломатериалов на биржевых торгах (менее 1% в сравнении с экспортированным из Беларуси объемом) обусловлены ростом объемов экспорта, отмечает МАРТ.

В свою очередь, разделение предложения между биржевым и внебиржевым рынком еще больше формирует состояние дефицита.

В качестве выхода из создавшейся ситуации МАРТ предлагает внести изменения в постановление Совмина № 714, предусматривающие обязательное заключение на биржевых торгах сделок с пиломатериалами на внутреннем рынке юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Рассматриваемая норма не распространяется на пиломатериалы, реализуемые в объектах розничной торговли, а также организациям, которые строят жилье на территории сельской местности в рамках госпрограмм, сельхозорганизациям, осуществляющим строительство, в том числе ремонт животноводческих ферм, других объектов производственной и социальной инфраструктуры, находящихся на их балансе, организациям, осуществляющим ремонт и текущее содержание объектов, находящихся на балансе бюджетных организаций.

«Введение указанной нормы обеспечит контроль государства за реализацией стратегически важной для республики продукции, позволит развивать организованный оптовый рынок пилопродукции в рамках единого торгового механизма по установленным правилам, создаст равные условия для всех участников рынка, тем самым оказывая положительное влияние на развитие конкуренции, а также будет способствовать формированию справедливых рыночных цен на рассматриваемую продукцию», — отмечает МАРТ в обосновании к проекту документа.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 20 по 30 мая.