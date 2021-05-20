Биржа: рубль вырос на торгах 20 мая
Белорусский рубль вырос по итогам торгов на БВФБ в четверг, 20 мая.
Три основные валюты завершили свои сессии на следующих позициях:
- евро — 3,065 белорусского рубля (-0,0108 пункта);
- доллар — 2,5132 белорусского рубля (-0,0029 пункта);
- российский рубль — 3,4134 белорусского рубля за 100 российских (-0,0012 пункта).
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