Биржа: рубль вырос на торгах 20 мая

/ Экономика
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Белорусский рубль вырос по итогам торгов на БВФБ в четверг, 20 мая.

Три основные валюты завершили свои сессии на следующих позициях:

  • евро — 3,065 белорусского рубля (-0,0108 пункта);
  • доллар — 2,5132 белорусского рубля (-0,0029 пункта);
  • российский рубль — 3,4134 белорусского рубля за 100 российских (-0,0012 пункта).

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Тэги: курсы валют

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