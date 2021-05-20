В Беларуси продолжает расти число зарегистрированных случаев COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.457 случаев COVID-19 , скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписан 1.531 пациент, сообщило Министерство здравоохранения.

19 мая было зарегистрировано 1.378 заболевших, 18 мая — 1.179, 17-го — 1.191, днем ранее — 1.627. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 381.546, умерли 2.742 пациента с коронавирусом, выздоровели — 371.666.

За минувшие сутки выполнен 20.741 тестов на коронавирус (днем ранее 20.219). С начала эпидемии сделано 6.154.084 теста.

По информации Минздрава, первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 387,9 тысяч белорусов, более 270,4 тысяч прошли полный курс вакцинации.

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