Аналитик: поставки белорусских нефтепродуктов в РФ могут пойти по трубопроводу

В будущем поставки белорусских нефтепродуктов в Россию могут быть организованы по трубопроводу. Такое мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности России Игорь Юшков во время круглого стола, который провело 20 мая в онлайн-формате агентство Sputnik.

Как сообщалось, в прошлом году Александр Лукашенко из-за ухудшения политических отношений со странами Балтии поручил найти другие маршруты для поставок белорусских нефтепродуктов на внешние рынки. С марта 2021 года отечественные нефтеперерабатывающие заводы стали экспортировать некоторые нефтепродукты через российские порты.

«Можем уже констатировать, что грузы идут, и стороны должны будут смотреть на экономику этих поставок и думать, как ее улучшить», — считает Юшков.

Он обратил внимание, что на данный момент белорусские НПЗ поставляют в российские порты по железной дороге бензин, газойль и мазут.

«Эти нефтепродукты выгоднее перевозить по железной дороге. Если будут налажены и поставки дизельного топлива, тогда возможно использование и трубопровода. Этот вариант будет еще более экономически выгодным для сторон», — предположил Юшков.

По его мнению, если будут долгосрочные договоренности между Беларусью и России по экспорту белорусских нефтепродуктов через российские порты, вопрос транспортировки дизельного топлива по трубопроводу возникнет.

«При долгосрочных договоренностях на 5-10 лет можно говорить и о транспортировке по нефтепродуктопроводе. Можно либо использовать одну из ниток нефтепродуктопровода «Дружба», перепрофилировав ее, либо построить по наиболее оптимальному маршруту нефтепродуктопровод, но для него нужны долгосрочные гарантии загрузки», — подчеркнул Юшков.

В Москве 19 февраля было подписано соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты. Документом предусматривается установление стоимости логистических затрат в морские порты России сопоставимой с портами Балтики. В 2021—2023 годах предполагается перевалка 9,8 млн тонн белорусских грузов (мазут, бензин, масло) в морских портах Северо-Западного региона России. В этом году планируется перевалка 1,8 млн тонн грузов.

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