В ЕАЭС вводят пошлину на поставку электромобилей

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В Евразийском союзе с нового года введут пошлину на поставку электромобилей.

Как пишет «КоммерсантЪ», ни одно из государств-участников союза не выступило за продление действующей ныне нулевой ставки — ожидается, что с 2022-го при ввозе придется заплатить 15% от таможенной стоимости.

Издание отмечает, что, по данным Минпромторга РФ (оно готовит изменения), инициатив сохранить сегодняшнее положение дел не поступали. Также в ведомстве рассказали, что нулевая ставка была введена по инициативе белорусской стороны.

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Тэги: электромобили

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