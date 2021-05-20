Задержана бывшая юрист TUT.by Ирина Костюченко

Стало известно о задержании бывшей сотрудницы TUT.by Ирины Костюченко.

Как сообщает телеграм-канал «TUT.BY новости», Костюченко была одним из юристов компании, недавно она сменила работу.

«Насколько нам известно, Иру забрали прямо с нового места работы. Сейчас она в ИВС на Окрестина. Ее процессуальный статус нам не известен», — отмечается в сообщении.

Утром 18 мая в офисы портала TUT.by и хостинг-провайдера hoster.by пришли сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля (КГК), сообщил в «Фейсбуке» соучредитель портала Кирилл Волошин.

Позже ДФР сообщил, что должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Сайт TUT.by с 18 мая заблокирован . Такое решение приняло Министерство информации на основании уведомления Генпрокуратуры.

Позже стало известно о задержании более десяти сотрудников компании. Кроме того, до сих пор ни близким, ни адвокату неизвестно, где находится вдова основателя TUT.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская.

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