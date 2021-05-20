Обама: у Пентагона есть кадры летающих тарелок

В архиве Министерстве обороны США находятся уникальные снимки, на которых засняты неопознанные летающие объекты.

Как рассказал в программе «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» 44-й президент США Барак Обама, эти фото засекречены. Бывший хозяин Белого дома также отметил, что принцип движения летающих тарелок «не поддается объяснению».

Он рассказал, что, став президентом, поинтересовался, есть ли в США секретные лаборатории с инопланетянами и их космическими кораблями. Ему ответили отрицательно.

Использованы стоковые изображения от Depositphotos