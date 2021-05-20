Белорусы пожаловались на лед арены, где будут играть матчи ЧМ-2021 по хоккею
Сразу несколько хоккеистов национальной сборной Беларуси пожаловались на состояние льда Олимпийского спортивного центра в Риге, где белорусы проведут пять матчей группового этапа ЧМ-2021.
Так, по словам нападающего Станислава Лопачука, «поляна большая, освещение в порядке, выход на площадку совсем рядом с раздевалкой», пишет
Он подчеркнул, что лед в первой половине тренировки «был хорошим». Однако во второй стал «чуть похуже».
Еще более категорично высказался защитник Дмитрий Знахаренко: «Лед не совсем хорошего качества: какая-то каша из снега, мелкой ледовой крошки и воды. Клюшки прилипают, что немного мешает».
Впрочем, подчеркнул он, в ходе турнира будет не до этого, так как «нужно играть, подстраиваться под обстоятельства. У соперника точно такой же лед, так что все в равных условиях».
Свой первый поединок на турнире наша дружина проведет уже в эту пятницу, а соперниками «красно-зеленых» на групповом этапе будут:
21.05.
- Словакия (начало в 20:15);
23.05.
- Швеция (16:15);
24.05.
- Чехия (20:15);
26.05.
- Великобритания (20:15);
28.05.
- Дания (20:15);
30.05.
- Швейцария (16:15);
01.06.
- Россия (20:15).
По итогам группового турнира четыре команды выйдут в 1/4 финала.
Напомним, ранее тренерский штаб сборной заявлял, что цель выступления — медали первенства.