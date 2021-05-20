Циклон накрыл республику — объявлено штормовое предупреждение

Сегодня погоду на территории страны будет хозяйничать южный циклон, центр которого днем будет находиться над Смоленщиной.

Ожидается облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (местами в северо-восточной части — ливни); кое-где прогремят грозы.

Ветер северо-западный порывистый (местами сильный порывистый).

Погода в регионах:

Брест +16..+18° C (без осадков, ветер порывами до 14 м/с);

(без осадков, ветер порывами до 14 м/с); Витебск +10..+11° C (дождь, ливень, ветер порывами до 14 м/с);

(дождь, ливень, ветер порывами до 14 м/с); Гомель +13..+15° C (дождь, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);

(дождь, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с); Гродно +15..+17° C (без существенных осадков, ветер порывами до 14 м/с);

(без существенных осадков, ветер порывами до 14 м/с); Могилев +12..+14° C (дождь, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);

(дождь, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с); Минск +13..+15° C (дождь, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с).

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение.

Ранее сообщалось, что в Могилеве с одного из домов ветер сорвал практически весь утептилитель фасада .

При порывистом ветре спасатели советуют:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

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