В Рейкьявике прошла первая встреча Блинкена и Лаврова
В кулуарах заседания Арктического совета накануне вечером прошла первая встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.
В преддверие встречи стороны отметили, что, несмотря на существующие серьезные разногласия по целому ряду вопросов, страны должны сотрудничать в тех сферах, где имеются общие интересы, пишет
Ранее Москва и Вашингтон предполагали, что встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина пройдет уже в скором времени.