В Рейкьявике прошла первая встреча Блинкена и Лаврова

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В кулуарах заседания Арктического совета накануне вечером прошла первая встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Фото из микроблога МИД РФ

В преддверие встречи стороны отметили, что, несмотря на существующие серьезные разногласия по целому ряду вопросов, страны должны сотрудничать в тех сферах, где имеются общие интересы, пишет «ГА».

Ранее Москва и Вашингтон предполагали, что встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина пройдет уже в скором времени.

 

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Тэги: США-Россия Персона: Сергей Лавров Энтони Блинкен

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