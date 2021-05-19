11 лет колонии получил Тихон Осипов за наезд на силовиков во время протестов

Минский городской суд 19 мая вынес приговор по делу 25-летнего инженера Белорусского национального технического университета Тихона Осипова, который обвинялся в наезде на военнослужащих во время протестов.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, судебная коллегия под председательством судьи Петра Орлова осудила Осипова на 11 лет колонии в условиях усиленного режима. Прокурор Антон Тюменцев дважды запрашивал для обвиняемого 12 лет колонии.

Осипова обвинили в наезде на пятерых военнослужащих в ночь на 11 августа 2020 года в Минске. В его обвинении фигурируют несколько статей Уголовного кодекса:

покушение на убийство военных (ч. 1 ст. 14 и ст. 362);

участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293);

заведомо ложный донос (ч. 1 ст. 400).

Сам мужчина признал вину только по последнему обвинению: после ДТП он въехал на машине в водоем, оставил ее там и заявил об угоне.

Ранее в суде Осипов заявлял, что у него не было намерения кого-то убить: он испугался, увидев, как силовики разбивают машины и вытаскивают водителей, поэтому уехал, случайно зацепив военных.

По словам обвиняемого, пока он ехал, силовики разбили ему заднее правое стекло. Когда сотрудник слева направил оружие в сторону автомобиля, Осипов пригнулся и уже не контролировал дорожную ситуацию, но слышал, как по машине со всех сторон бьют дубинками.

По словам обвиняемого, когда он отъехал от места событий, то увидел тонированный автобус с сотрудниками в черной форме и подумал, что его преследуют. Осипов испугался и въехал в парк Тивали. По его словам, там не горели фонари, поэтому в темноте он случайно заехал в водоем. Выбравшись из машины, Осипов вышел на улицу, сел в такси и поехал домой. Там он позвонил по номеру 102 и заявил об угоне, после чего написал заявление, отметив, что машину могли эвакуировать из-за неправильной парковки.

Потерпевшими в суде выступали военнослужащие-контрактники воинской части 5524 Васильченко, Остапенко, Протос, Волис и Лепешкин. Все они в суде заявили, что претензий к обвиняемому не имеют. Моральный ущерб в общей сумме 1.300 рублей был возмещен до суда.

В последнем слове Осипов раскаялся в том, что «подверг риску здоровье» военнослужащих, однако с обвинением прокурора не согласился: «Я считаю, что это неправомерно — слишком суровое наказание, я адекватный человек <...>, я никогда в жизни не пошел бы на насилие, а уж на убийство кого-то — тем более. Это вообще выше меня, я не понимаю, как можно обвинять человека в этом. Я благодарен, что никто из пострадавших серьезно не пострадал, и еще раз хочу повторить, что прошу у них прощения».

Суд должен был вынести приговор Осипову 27 апреля, однако судебная коллегия приняла постановление о возобновлении судебного следствия с дополнительным допросом потерпевших.

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