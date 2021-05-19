Официальные Братислава, Киев и Прага осудили атаку власти на tut.by

С осуждением блокировки портала tut.by выступили министерства иностранных дел Украины, Словакии и Чехии.

«Осуждаем блокирование властью Беларуси независимого белорусского медиаресурса tut.by и преследование его журналистов. tut.by известен высокими стандартами журналистики и объективным освещением событий. Призываем белорусскую власть прекратить атаки на свободу слова», — написал в «Твиттере» пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

«Очередной удар по независимой журналистике в Беларуси, — заявил в «Твиттере» глава словацкой дипломатии Иван Корчок. — Призываю белорусские власти прекратить криминализацию и блокировку СМИ, включая tut.by, а также освободить всех арестованных журналистов. Не они представляют угрозу для Беларуси».

Чешский МИД «решительно осуждает» блокировку tut.by. «Это еще один признак репрессий против независимых СМИ в Беларуси. Свобода слова и печати — необходимое условие демократического общества», — говорится в заявлении.

Ранее с осуждением гонений на портал выступили ЕС, ОБСЕ, Совет Европы, США, Литва, Латвия, «Международная амнистия», «Репортеры без границ».

Утром 18 мая в офисы портала tut.by и хостинг-провайдера hoster.by пришли сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля (КГК), сообщил в «Фейсбуке» соучредитель портала Кирилл Волошин.

Позже ДФР сообщил, что должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Сайт tut.by с 18 мая заблокирован . Такое решение приняло Министерство информации на основании уведомления Генпрокуратуры.

Актуальный список задержанных накануне сотрудников tut.by: главный редактор Марина Золотова, генеральный директор Людмила Чекина, заместитель гендиректора по техническим вопросам Александр Дайнеко, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель главного бухгалтера Мария Новик, заместитель директора Ирина Рыбалко, главный инженер Алла Лапатко, менеджер Андрей Авдеев, редактор Ольга Лойко, журналист Елена Толкачева, юрист Екатерина Ткаченко.

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