Главред сайта «Наша Ніва» сообщил о готовящемся штурме его квартиры силовиками

/ Общество
Просмотров: 264

Главный редактор сайта «Наша Ніва» (nn.by) Егор Мартинович со ссылкой на соседей сообщил в «Фейсбуке» о готовящемся штурме его квартиры силовиками. Там он проживает с супругой — журналисткой портала tut.by Адарьей Гуштын.

Фото со страницы Егора в соцсети

«Барабанили в двери, соседке залепили глазок в дверях», — написал Мартинович.

Он заявил БелаПАН, что находится не дома и отправится туда, когда дождется приезда адвоката.

Не исключено, что интерес силовиков связан с уголовным делом, возбужденным 18 мая в отношении tut.by.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Наша Нива Персона: Егор Мартинович