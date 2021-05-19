Вице-премьер Петришенко назвал главную задачу года

Задача текущего года — поддержание реального роста пенсионных выплат и доведение уровня средней пенсии по возрасту до 40% средней заработной платы работника, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко 19 мая на совместном заседания палат парламента.

«Каждый четвертый житель нашей страны является получателем пенсионных выплат. Расходы Фонда социальной защиты населения на указанные цели превысили в 2020 году 13,3 млрд рублей. Это более 9% ВВП. В прошлом году проведено два перерасчета трудовых пенсий. Рост пенсий перекрывает инфляцию. За 2020 год пенсии увеличились на 9,7%, а в реальном выражении — практически на 4%», — цитирует Петришенко пресс-служба правительства.

По словам вице-премьера, каждый ныне работающий должен абсолютно четко осознавать личную ответственность за свое благополучие в старости — зону ответственности государства и самого работника.

«Предстоит реализовать программу развития добровольных накопительных пенсий, позволяющую каждому работающему гарантированно увеличить свою будущую пенсию. В настоящее время идет работа по подготовке необходимого законодательства», — сказал чиновник.

Между тем реальный размер пенсий снижается третий месяц подряд. В декабре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем реальный размер пенсий вырос на 4,1%, в январе 2021 года — снизился на 1,1%, в феврале — на 1,9%, марте — на 0,7%.

На учете в органах по труду, занятости и социальной защите в марте 2021 года состояло 2 млн 477,5 тыс. пенсионеров. Средний размер назначенных им пенсий — 482,6 рубля, что в 2,4 раза превысило официальный бюджет прожиточного минимума для этой категории населения и составило 34,8% средней зарплаты.

В ходе выступления на VI Всебелорусском народном собрании в феврале Александр Лукашенко предложил «поэтапно внедрять элементы накопительной пенсионной системы», при этом ему «видится правильным сохранить статус государства как оплота гарантированной пенсионной поддержки».

«Государство выполняет свои обязательства по пенсионному обеспечению, адаптируясь к новым реалиям. С 2018 года рост пенсий опережает инфляцию. Но надо признать, что сейчас уровень пенсий не так высок, как хотелось бы, поэтому я предлагаю продолжить совершенствование пенсионной системы», — сказал Лукашенко. По его словам, предлагается подготовить программу «3+3», ее суть в том, что работник сможет перечислить на свой личный пенсионный счет до 3% зарплаты, столько же добавит работодатель.