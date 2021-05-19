В Петрикове на мехдворе сгорел трактор 19.05.2021 / 15:51 / Происшествия Просмотров: 28 A- A+ Пожар произошел утром во вторник на территории механического двора ЧУП «Полесье-Агроинвест» в районном центре. По информации МЧС, огнем уничтожена кабина, поврежден моторный отсек. Пострадавших нет. Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: сельское хозяйство пожары Город: Петриков Другие материалы на эту тему: Глобальное потепление бьет по сельскому хозяйству. Волноваться ли белорусам? Рыгор Кастусёў. ЛІНІЯ ФРОНТУ. «Что нам стоит дом построить» Рыгор Кастусёў. ЛІНІЯ ФРОНТУ. Ад чаго залежаць настрой і рашэнні Лукашэнкі Рыгор Кастусёў. ЛІНІЯ ФРОНТУ. Мутацыя “віруса гігантаманіі” на Беларусі