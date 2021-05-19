В Петрикове на мехдворе сгорел трактор

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Пожар произошел утром во вторник на территории механического двора ЧУП «Полесье-Агроинвест» в районном центре.

По информации МЧС, огнем уничтожена кабина, поврежден моторный отсек. Пострадавших нет.

 

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Тэги: сельское хозяйство пожары Город: Петриков

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