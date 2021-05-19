Алексиевич: власть имеет план уничтожения всей свободолюбивой части общества

В стране «уничтожается один из важнейших источников достоверной и своевременной информации о значимых событиях и жизни в Беларуси», говорится в заявлении Белорусского ПЕН-центра о ситуации вокруг портала tut.by.

Как отметили в организации, события, которые разворачиваются вокруг tut.by, — это «безусловное продолжение массированной атаки на независимые СМИ в Беларуси, пик которой приходится на период общественно-политического кризиса на фоне электоральной кампании 2020 года по выборам президента Республики Беларусь».

«Нормальная деятельность tut.by к настоящему времени существенно затруднена действиями государственных органов власти и управления, — говорится в заявлении. — Мы выражаем искреннюю поддержку в эти трудные дни всем, кто оказался под ударом: всем, кто многие годы делает tut.by уникальным и уважаемым источником получения информации, развивает дискуссию о сложных социальных проблемах, стремится к ответственной и качественной журналистике, говорит открыто и максимально нейтрально, не оставляя сложные темы в стороне, не прячась за запреты «по умолчанию», дает возможность быть информированным, задуматься над происходящим без лжи и пропаганды».

«Мы также убеждены, что попытки расправы над независимыми СМИ и гражданским обществом губительны для выхода из общественно-политического кризиса, развития независимой Беларуси», — подчеркнули в организации.

Председатель Белорусского ПЕН-центра нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич так отреагировала на ситуацию: «Сначала власть боялась девушек в белом с цветами — и их арестовывали. Сейчас пришло время арестовывать слово».

«Очевидно, что власть имеет план уничтожения всей свободолюбивой части общества, и у нас нет другого выхода, как объединиться. Может, у кого-то остались иллюзии, что можно выжить в одиночку, но это не так: нам всем вместе нужно мирно противостоять, иначе нас уничтожат», — считает писательница.

Утром 18 мая в офисы портала tut.by и хостинг-провайдера hoster.by пришли сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля (КГК), сообщил в «Фейсбуке» соучредитель портала Кирилл Волошин.

Позже ДФР сообщил, что должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Сайт tut.by с 18 мая заблокирован . Такое решение приняло Министерство информации на основании уведомления Генпрокуратуры.

Актуальный список задержанных накануне сотрудников tut.by: главный редактор Марина Золотова, генеральный директор Людмила Чекина, заместитель гендиректора по техническим вопросам Александр Дайнеко, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель главного бухгалтера Мария Новик, заместитель директора Ирина Рыбалко, главный инженер Алла Лапатко, менеджер Андрей Авдеев, редактор Ольга Лойко, журналист Елена Толкачева, юрист Екатерина Ткаченко.

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