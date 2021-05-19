Стало известно о задержании еще трех не выходивших на связь сотрудников TUT.by

Стали известны фамилии еще трех задержанных сотрудников TUT.by, которые накануне не выходили на связь.

Как сообщает портал в своем телеграм-канале, список задержанных пополнили заместитель главного бухгалтера Мария Новик, заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнеко и менеджер Андрей Авдеев.

Кроме того, по-прежнему ни близким, ни адвокату неизвестно, где находится вдова основателя TUT.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская.

Ранее сообщалось о задержании восьми человек: главного редактора Марины Золотовой, генерального директора Людмилы Чекиной, главного бухгалтера Анжелы Ассад, заместителя директора Ирины Рыбалко, главного инженера Аллы Лапатко, редактора Ольги Лойко, журналиста Елены Толкачевой, юриста Екатерины Ткаченко.

Статус всех задержанных до сих пор непонятен.