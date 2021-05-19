Стало известно о задержании еще трех не выходивших на связь сотрудников TUT.by

/ Общество
Просмотров: 169

Стали известны фамилии еще трех задержанных сотрудников TUT.by, которые накануне не выходили на связь.

Как сообщает портал в своем телеграм-канале, список задержанных пополнили заместитель главного бухгалтера Мария Новик, заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнеко и менеджер Андрей Авдеев.

Кроме того, по-прежнему ни близким, ни адвокату неизвестно, где находится вдова основателя TUT.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская.

Ранее сообщалось о задержании восьми человек: главного редактора Марины Золотовой, генерального директора Людмилы Чекиной, главного бухгалтера Анжелы Ассад, заместителя директора Ирины Рыбалко, главного инженера Аллы Лапатко, редактора Ольги Лойко, журналиста Елены Толкачевой, юриста Екатерины Ткаченко.

Статус всех задержанных до сих пор непонятен.

Сайт TUT.by с 18 мая заблокирован. В офисе портала и дома у некоторых сотрудников прошли обыски. Были изъяты техника, банковские карты, наличные деньги.

Сюжет: Атака на TUT.by
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: дело против TUT.by задержания журналистов Персона: Андрей Авдеев Мария Новик Александр Дайнеко

Другие материалы на эту тему:

Катерина Борисевич дала первое интервью после освобождения

Катерина Борисевич дала первое интервью после освобождения

Закрыв TUT.by, власть получит результат — но прямо противоположный ожидаемому

Закрыв TUT.by, власть получит результат — но прямо противоположный ожидаемому

TUT.by уничтожают, потому что боятся

TUT.by уничтожают, потому что боятся

Атака на брестских журналистов — против здравого смысла и свободы слова

Атака на брестских журналистов — против здравого смысла и свободы слова