В Беларуси выявили 1378 случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1378 случаев COVID-19, скончались 11 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписаны 1303 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

18 мая было зарегистрировано 1179 заболевших, 17-го — 1191, 16-го — 1627, днем ранее — 1363. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 380 089, умерли 2732 пациента с коронавирусом, выздоровели — 370 135.

За минувшие сутки выполнено 20 219 тестов на коронавирус, что в 2,6 раза больше, чем днем ранее (7909). С начала эпидемии сделано 6 133 343 теста.