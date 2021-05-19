Крэйг Вудкрофт останется в минском «Динамо» еще на сезон

Минский хоккейный клуб «Динамо» продлил контракт с главным тренером канадцем Крэйгом Вудкрофтом. Следующий сезон станет для Вудкрофта четвертым у руля минского «Динамо».

«Подписание нового контракта с Крэйгом Вудкрофтом — логичный шаг после успешного сезона, состоявшегося на фоне ограничения из-за распространения COVID-19», — отметил генеральный менеджер «Динамо» Андрей Парфимович.

В прошлом сезоне КХЛ минское «Динамо» заняло седьмое место в Западной конференции и вышло в плей-офф, где в первом раунде уступило СКА из Санкт-Петербурга.

Крэйг Вудкрофт рад возможности продолжить работу в минском «Динамо».

«Благодарю за доверие и с нетерпением жду, когда мы продолжим развитие нашего хоккейного проекта. Предстоит работать много, засучив рукава», — сказал главный тренер в комментарии пресс-службе клуба.