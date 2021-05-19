Крэйг Вудкрофт останется в минском «Динамо» еще на сезон

/ Спорт
Просмотров: 42

Минский хоккейный клуб «Динамо» продлил контракт с главным тренером канадцем Крэйгом Вудкрофтом. Следующий сезон станет для Вудкрофта четвертым у руля минского «Динамо».

«Подписание нового контракта с Крэйгом Вудкрофтом — логичный шаг после успешного сезона, состоявшегося на фоне ограничения из-за распространения COVID-19», — отметил генеральный менеджер «Динамо» Андрей Парфимович.

В прошлом сезоне КХЛ минское «Динамо» заняло седьмое место в Западной конференции и вышло в плей-офф, где в первом раунде уступило СКА из Санкт-Петербурга.

Крэйг Вудкрофт рад возможности продолжить работу в минском «Динамо».

«Благодарю за доверие и с нетерпением жду, когда мы продолжим развитие нашего хоккейного проекта. Предстоит работать много, засучив рукава», — сказал главный тренер в комментарии пресс-службе клуба.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Персона: Крэйг Вудкрофт Андрей Парфимович

Другие материалы на эту тему:

«Если тебе больше платят, от тебя больше ждут». Вудкрофт сделал крайними лидеров

«Если тебе больше платят, от тебя больше ждут». Вудкрофт сделал крайними лидеров

Минскому хоккейному «Динамо» вдвое урезали зарплатную ведомость

Минскому хоккейному «Динамо» вдвое урезали зарплатную ведомость

Крэйг Вудкрофт вновь возглавил минское «Динамо»

Крэйг Вудкрофт вновь возглавил минское «Динамо»

Андрей Сидоренко: не хватило везде по чуть-чуть

Андрей Сидоренко: не хватило везде по чуть-чуть