Глава Минэнерго Украины просит запретить импорт электроэнергии из Беларуси и России

Министр энергетики Украины Герман Галущенко направил обращение в Национальную комиссию, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси, сообщает украинское министерство на своей странице в «Фейсбуке».

Герман Галущенко / Energy Club

Импорт электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества (из соседей Украины — только Беларусь и Украина), по мнению министра, «противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики, в частности синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E, и потенциально угрожает энергетической безопасности», передает БелаПАН .

В обращении Галущенко отмечает, что ключевым требованием при присоединении энергосистемы Украины к европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) является «обеспечение достаточности собственных генерирующих мощностей для покрытия прогнозируемого спроса на электрическую энергию». Импорт электроэнергии «ухудшает финансово-экономическое положение производителей электрической энергии и, соответственно, качество и полноту выполнения утвержденных Минэнерго графиков ремонтов генерирующего оборудования электростанций и теплоэлектроцентралей».

Минэнерго Украины, указано в обращении, «поддерживает запрет импорта электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества, и обращается к НКРЕКП о принятии соответствующего решения».

15 апреля Верховная рада Украины приняла поправки в законодательство, до конца года наделившие НКРЕКП полномочиями ограничивать доступ к межгосударственным электроэнергетическим связям со странами вне Энергетического сообщества. Этот механизм введен для технического запрета импорта электричества из Беларуси и России, однако, несмотря на ожидания авторов законодательных поправок, украинский регулятор до сих пор не принял соответствующее решение.

Украина намерена отсоединиться от энергосистем Беларуси и России до конца 2023 года.

С начала 2021 года Украина выступает единственным покупателем белорусского электричества. По данным национальной энергетической компании «Укрэнерго», за январь—апрель было приобретено 511,64 млн киловатт-часов электроэнергии из Беларуси, что составило 54% всего импорта.