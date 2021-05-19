Литва готова предоставить убежище сотрудникам TUT.by
Литва готова предоставить сотрудникам белорусского портала TUT.by убежище, написал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на своей странице в «Твиттере».
«Печально видеть репрессии со стороны нелегитимного режима Лукашенко в отношении одного из последних независимых белорусских новостных сайтов @tutby и его журналистов, — говорится в сообщении. — Литва готова предложить всем, кто ищет убежища, дом вдали от дома. Вместе мы победим тиранию и ложь».
Накануне МИД Литвы
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18 мая в офисе портала и дома у некоторых сотрудников
В актуальном списке задержанных сотрудников TUT.by главный редактор Марина Золотова, генеральный директор Людмила Чекина, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель директора Ирина Рыбалко, главный инженер Алла Лапатко, редактор Ольга Лойко, журналист Елена Толкачева, юрист Екатерина Ткаченко. Их статус до сих пор непонятен, адвокатов к ним вчера не допустили.