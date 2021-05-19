Литва готова предоставить убежище сотрудникам TUT.by

Литва готова предоставить сотрудникам белорусского портала TUT.by убежище, написал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на своей странице в «Твиттере».

Фото: МИД Литвы

«Печально видеть репрессии со стороны нелегитимного режима Лукашенко в отношении одного из последних независимых белорусских новостных сайтов @tutby и его журналистов, — говорится в сообщении. — Литва готова предложить всем, кто ищет убежища, дом вдали от дома. Вместе мы победим тиранию и ложь».

Накануне МИД Литвы выступил с заявлением в связи с уголовным преследованием TUT.by. «Нелегитимный белорусский режим боится независимых СМИ и систематически их уничтожает. Позорное преследование крупнейшего новостного сайта страны TUT.by — еще один пример такой политики», — говорилось в заявлении внешнеполитического ведомства на его странице в «Твиттере». «Свободные медиа не задушат, преступления против белорусского народа будут раскрыты», — заявил литовский МИД.