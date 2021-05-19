Белорусским госбанкам подтвердили низкие рейтинги

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги «Беларусбанка», «Белинвестбанка» и «Банка развития» на уровне B с прогнозом «негативный».

В сообщении агентства подчеркивается, что госбанки зависят от потенциальной поддержки государства. «Негативный прогноз по банкам отражает потенциально более слабое финансовое положение государства, что снижает его способность оказывать поддержку банкам», — отмечают аналитики Fitch Ratings, передает БелаПАН .

Они обращают внимание на то, что положение государства остается напряженным в условиях снижения золотовалютных резервов и на фоне значительных выплат по госдолгу.

«Это, в том числе в свете потенциальной реализации условных обязательств со стороны крупного сектора госпредприятий, может ограничить финансовую гибкость властей в предоставлении поддержки банкам, особенно в иностранной валюте, в случае необходимости», — полагают аналитики.

В то же время они подчеркивает, что «склонность официальных органов к поддержке» госбанков «остается высокой», учитывая их системную важность на финансовом рынке.

Fitch Ratings пересмотрело прогноз по рейтингам белорусских госбанков на «негативный» в ноябре прошлого года на фоне оттока депозитов населения, спровоцированного политическим кризисом.

На прошлой неделе агентство подтвердило кредитный рейтинг Беларуси в иностранной валюте на уровне B с негативным прогнозом. «Рейтинг Беларуси отражает, с одной стороны, высокий доход на душу населения, улучшение проводимой экономической политики, а также хорошую историю погашения долга и, с другой стороны, низкие валютные резервы, сдержанные перспективы роста, высокую подверженность госдолга валютным рискам, слабый банковский сектор, высокую внешнюю задолженность и слабые индикаторы качества управления по сравнению со странами с сопоставимыми рейтингами», — пояснили свое решение аналитики Fitch Ratings.