Тихановская призвала федерального прокурора Германии возбудить уголовное дело против Лукашенко

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская направила в Федеральную прокуратуру Германии письмо с призывом к федеральному прокурору Питеру Франку возбудить уголовное дело против Александра Лукашенко и представителей его режима по заявлению, поданному немецкими адвокатами от имени десяти белорусов.

Фото: t.me/tsikhanouskaya

Как сообщается на сайте Тихановской, заявление подано в интересах белорусов , пострадавших от насилия со стороны властей страны.

«Учитывая эскалацию репрессий в Беларуси, а также преследования журналистов и блокировку сайта TUT.by, Тихановская просит федерального прокурора предпринять все возможные шаги для привлечения виновных к ответственности», — говорится в сообщении.

Возбуждение такого дела позволит показать белорусам, что даже в условиях беззакония в стране их защищает международное право, считают в офисе Тихановской.

5 мая стало известно, что генпрокурор Питер Франк получил заявление от имени белорусских граждан, жертв насилия. Адвокаты, представляющие белорусов, инициируют криминальный процесс в отношении Лукашенко и белорусских силовиков за преступления против человечности в соответствии с Кодексом преступлений против международного права.

Адвокатам известно более чем о 100 задокументированных случаях пыток в Беларуси, ответственность за которые несет государство. Десять жертв прямо поручили своим представителям подать от их имени в Генеральную прокуратуру в Карлсруэ обвинения в систематических пытках, чтобы добиться расследования под юрисдикцией Германии.

Источник, входящий в рабочую группу этого кейса против Лукашенко и силовиков, сообщил БелаПАН, что работа над подготовкой процесса шла более полугода: «После шести-семи месяцев кропотливой работы мы нашли жертв и свидетелей пыток, которые дали согласие предстать перед Верховным судом Германии, перевели тысячи документов на немецкий и нашли блестящих адвокатов».

Делом белорусов против Лукашенко занимаются четверо адвокатов: Марк Лупшиц, Онур Озата, Роланд Краузе, Бенедикт Люкс.

7 мая Лукашенко после вручения госнаград в Минске прокомментировал поданное в Германии заявление, назвав его «глупым шагом и сиюминутной политикой». «Пусть бы Великобритания уже там выступила, Америка, Франция, в коалиции же были, — цитировала Лукашенко его пресс-служба. — Но не наследники фашизма. Они меня будут судить… Кто вы такие, чтобы меня судить? За то, что я защищаю вас и свою страну?!»