Пассажирские перевозки в Минске сократились на 12% в январе—апреле

Пассажирские перевозки в Минске в январе—апреле 2021 года сократились на 12,4% и составили 208 млн человек, свидетельствуют данные главного статистического управления столицы.

В январе 2021 года пассажирские перевозки сократились на 25,9% до 49,2 млн человек, январе—феврале — на 25,7% до 100,2 млн. За январь—март данные не публиковались.

За четыре месяца 2021 года автобусные перевозки сократились на 14,1% до 81,6 млн человек, перевозки электрическим транспортом и метрополитеном — на 11,1% до 126 млн.

Перевозки воздушным транспортом уменьшились на 40,8% до 0,5 млн человек.

Как сообщалось, в 2020 году пассажирские перевозки в Минске сократились на 22,2% к уровню 2019 года до 629,2 млн человек.

Пассажиропоток и выручка транспортников значительно снизились в Минске из-за пандемии коронавируса COVID-19, пояснил 24 февраля на пресс-конференции начальник отдела организации пассажирских перевозок госпредприятия «Столичный транспорт и связь» Александр Каптюх. «C начала пандемии, и особенно в мае—июле, когда происходит традиционное снижение пассажиропотока, возникла проблема с пассажиропотоком. Перевозки метрополитеном снизились на 30—33%, наземным транспортом — на 20—27%. Поток сопоставляем с потерями и денег», — сказал он.

При этом Каптюх заметил, что необходимо еще и выполнять требования санитарных служб по социальному дистанцированию. «Они не позволяли сокращать транспортную работу. Транспортная работа даже выросла на 1,2%», — сообщил начальник отдела.

По его словам, предприятие проводит исследование пассажиропотока, на основании которого может быть принято решение об увеличении интервала движения на некоторых маршрутах в связи с низким заполнением салона.

На вопрос, будет ли значительно сокращаться количество общественного транспорта в связи с увеличением количества личного транспорта, Каптюх ответил: «Мы не видим, что произойдет крен и что общественный транспорт резко сократится в пользу личного. Это стало ошибкой многих городов, которые пошли по этому пути. Они испытывали определенные сложности с пропускной способностью. Крена после определенного мнения, что в Минске надо сокращать общественный транспорт, не последовало».