На восстановление костела в Будславе собрано почти 409 тысяч рублей

На восстановление пострадавшего от пожара костела Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе (Мядельский район Минской области) на данный момент собран 408.961 рубль.

Костел в Будславе до пожара. Фото: Сергей Плыткевич / planetabelarus.by.

Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на телеграм-канал «Восстановим Будслав вместе!», созданный в приходе для координации волонтеров, желающих помочь в ликвидации последствий ЧП.

«Сегодня продолжались работы по крыше: почистили от пепла правый, левый неф и приступили к очистке центральной части. Вынесли оставшиеся лавки из центральной части. Боковые (не разборные) просыпали опилками для вытягивания влаги. Проведена предварительная уборка внутри», — сообщается в телеграм-канале по итогам дня работы.

Разрешение на разбор остатков крыши было получено 12 мая. К следующему дню внутри костела разобрали обгоревшие обломки, убрали угли, для просушки подняли на подставки алтари и деревянные лавки, приняли меры для просушки органа. 14 мая в костеле установили контроллеры влаги, 15 мая — очистили крышу от крупного мусора, прикостельную территорию от пепла, углей и технического мусора, вокруг санктуария выставили дополнительные ограждения. 17 мая планировалось продолжить очистку крыши от пепла и мелкого мусора, однако из-за дождя от этого пришлось отказаться. В костеле демонтировали лавки, после чего их вывезли из здания.

11 мая в будславском костеле случился пожар, из-за которого обрушилась крыша. Икону Матери Божьей Будславской, Святые Дары и другое имущество успели вынести.

Мядельский районный отдел Следственного комитета возбудил дело по ч. 2 ст. 304 Уголовного кодекса (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их исполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере). Для установления причины возгорания назначена комплексная пожарно-техническая экспертиза.

12 мая по итогам экстренного совещания при курии Минско-Могилевской архидиоцезии была создана специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и восстановлению будславского костела. Комиссию в составе восьми лиц возглавил епископ Александр Яшевский. В тот же день костел посетил апостольский нунций в Беларуси архиепископ Анте Йозич. Он пообещал «свою помощь и поддержку в деле восстановления поврежденной пожаром базилики и возрождения духовной жизни в белорусском национальном санктуарии Матери Божьей Будславской».

Александр Лукашенко 14 мая после посещения фермерского экорынка в торговом комплексе «Валерьяново» (Минский район) поручил помочь в восстановлении будславского костела. «Не надо тут торопиться, даже специалисты говорят, — заявил он. — Помочь надо: разобрать там, эти работы… Но специалисты пусть определятся, обследуют, что надо сделать. Без государства они ни черта не сделают все равно. Но эти же «невероятные» опять говорят, что «деньги соберем». Ветеранам уже собрали, в кавычках. Не знаю только, где деньги. И здесь говорят: соберем. Ни черта они не соберут. Они просто людям объявят и у людей заберут деньги, и поделят в Польше. Поэтому если кто-то хочет помочь восстановить этот храм, надо открыть им там (пусть они откроют счет), и пусть люди туда им передают деньги, а не в Польшу».

На эти счета, сказал Лукашенко, «каждый человек сколько сможет, если он захочет, он туда передаст деньги». «Но тоже особо не надо там… Я не думаю, что там бешеные объемы работ будут. Крышу восстановим, внутри приведем в порядок. Поэтому ты наблюдай, и когда специалисты сделают вывод, что и как, потом доложишь, и подумаем, как сделать», — обратился Лукашенко к председателю Миноблисполкома Александру Турчину.

17 мая ситуацию вокруг пострадавшего костела обсудили на встрече Анте Йозич и заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник. Подробности встречи не известны.