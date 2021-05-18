Юлия Чернявская после пребывания в больнице не вернулась домой, сообщила ее дочь
Юлия Чернявская, вдова основателя портала TUT.by Юрия Зиссера, выписана из больницы, однако домой она не вернулась. Как передает
«Моя мама до сих пор не дома. Из больницы ее выписали, — написала она. — Но мама не дома. Мама не в больнице. А где она с 10 утра?»
Как сообщалось, Юлия Чернявская утром 18 мая не выходила на связь, а днем находилась в кардиологическом отделении 1-й городской клинической больницы Минска. Она перенесла гипертонический криз, медики оказали ей помощь.
«Рядом с ней в больнице находится оперативник. В каком статусе Юлия, почему к ней пришли домой и сейчас сопровождает в больнице правоохранитель, не известно», — говорилось в сообщении в телеграм-канала TUT.by.
18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).
Сайт tut.by заблокирован. Такое решение принято Министерством информации на основании уведомления Генпрокуратуры.
На данный момент известно о задержании 13 сотрудников tut.by, включая главного редактора Марину Золотову и генерального директора ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмилу Чекину. Известно, что Золотову, а также ее заместителя Ольгу Лойко и журналистку Елену Толкачеву отправили в ИВС в переулке Окрестина.
Также задержаны люди, не имеющие отношения к хозяйственной деятельности портала: CЕО Rocket Data Дарья Данилова и руководитель hoster.by Сергей Повалишев.