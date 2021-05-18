ОБСЕ: события вокруг TUT.by еще раз подчеркивают чрезвычайную ситуацию со свободой СМИ в Беларуси

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро обеспокоена развитием событий вокруг белорусского портала TUT.by, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

Тереза Рибейро. Фото: osce.org.

«По имеющейся информации, сегодня утром представители департамента финансовых расследований провели рейды и изъяли оборудование и документы в рамках уголовного расследования по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Также прошли обыски дома у главного редактора Марины Золотовой, заместителя главреда Максима Гайко, журналистки Елены Толкачевой и других, — говорится в сообщении. — Кроме того, по требованию Генеральной прокуратуры Министерство информации заблокировало портал TUT.by и его копии якобы по обвинению в нарушении законодательства о СМИ».

Рибейро заявила: «Сегодняшние события вокруг TUT.by, одного из самых известных независимых медиапорталов в Беларуси, и его журналистов еще раз подчеркивают чрезвычайно тревожную ситуацию со свободой СМИ, доступом к информации и безопасностью журналистов в стране».

По ее словам, блокирование портала является «крайней мерой», а «непропорциональное вмешательство в деятельность СМИ только усугубляют эти постоянные опасения».

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ будет продолжать внимательно следить за развитием событий в Беларуси. Она в очередной раз призвала белорусские власти «обратить вспять опасную тенденцию, негативно сказывающуюся на свободе СМИ и свободе выражения мнения в Беларуси».

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

Силовики пришли с обысками в редакцию TUT.by, к его руководству и сотрудникам, а также в связанные с порталом компании — в офисы av.by (платформа купли-продажи автомобилей), rabota.by (сайт вакансий) и hoster.by.

У главного редактора портала Марины Золотовой обыск прошел дома, ее отвезли в департамент финансовых расследований КГК. Оперативники приходили и к другим сотрудникам компании, у некоторых редакторов изъяли технику, но они находятся на свободе в статусе свидетелей, уточняется в сообщении.

По последней информации TUT.by, в связи с уголовным делом задержаны: главный редактор портала Марина Золотова, генеральный директор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель бухгалтера Мария Новик, заместитель директора Ирина Рыбалко, директор по персоналу Надежда Адамович, заместители главного редактора Максим Гайко и Ольга Лойко, журналистка Елена Толкачева, инженер-программист Виталий Калиновский, бизнес-аналитик Вадим Трусов, начальник отдела маркетинга Анна Заяц, менеджер Андрей Авдеев.

Юлия Чернявская, вдова основателя портала TUT.by Юрия Зиссера, сейчас находится в кардиологическом отделении 1-й городской клинической больницы Минска. Как сообщает портал, Чернявская перенесла гипертонический криз. Рядом с ней в больнице дежурит оперативник, ее процессуальный статус не известен.