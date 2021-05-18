Гродненскому журналисту Денису Ивашину еще на два месяца продлили срок содержания под стражей

Гродненскому журналисту Денису Ивашину продлили срок содержания под стражей еще на два месяца. Об этом БелаПАН сообщила его мать Людмила Ивашина.

Денис Ивашин.

«По делу так ничего абсолютно не проводится. Продлили, и, что будет дальше, непонятно», — сказала она.

При этом Ивашина сообщила, что сын после пребывания в карцере попал в карантин. «Мы точно не знаем, в какой-то камере сидел в карантине. Кто-то, вероятно, в его камере заболел, а может, и нет. Не могу сказать точно, мы почти ничего не знаем», — отметила она.

По словам матери, Денис получил ее шестое и седьмое письмо. «Мы письма нумеруем, в письмах я пишу, что происходит дома, чтобы как-то отвлечь его от грустных мыслей, от которых не деться ни ему, ни нам. Он получил много писем от тех, кто его поддерживает, порядка пятидесяти, и попросил передать ему 100 листов чистой бумаги, чтобы мог отвечать и самому писать свои размышления. Дух, вроде бы, не сломлен. Он адекватно воспринимает все, как оно есть», — добавила Людмила Ивашина.

Она заметила, что Денису плохо без информации. «Пытались передать радио и телевизор, но их не принимают. Без информации ему сложно, тем более он журналист и привык к большому потоку. Лишить информации журналиста — это просто трагедия», — подчеркнула мать Дениса.

Ивашин был задержан вечером 12 марта в своей гродненской квартире и помещен в следственный изолятор. В тот же день силовики провели обыски в жилье журналиста, дома у его матери, а 15 марта — у его 95-летней бабушки.

19 марта Ивашину предъявили обвинение по ст. 365 Уголовного кодекса — якобы за воздействие на сотрудника органов внутренних дел с целью изменения характера его законной деятельности путем оглашения сведений, которые он желает сохранить в тайне. Правозащитники признали журналиста политзаключенным.

Представители белорусского правозащитного сообщества отмечают, что деятельность Дениса Ивашина в рамках журналистских расследований при подготовке серии публикаций о прохождении службы бывших сотрудников специального подразделения украинской милиции «Беркут» в составе отрядов милиции особого назначения Беларуси (ОМОН) преследовала легитимную цель доведения до сведения общества информации, представляющей социальную значимость. Информация для проведения журналистского расследования бралась из открытых источников.