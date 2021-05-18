Головченко: дефицит идей — самый главный наш противник

Падение инвестиций в основной капитал в нынешнем году связано с дефицитом идей, заявил премьер-министр Роман Головченко на заседании правительства 18 мая. Как сообщает БелаПАН , видеозапись выступления распространила в социальной сети пресс-служба правительства.

Роман Головченко. Фото: belrynok.by.

«Ни одним из регионов не обеспечено установленное правительством задание по инвестициям. В результате, недобрали почти 800 млн рублей инвестиций. Особенно настораживает ситуация по Минску — по сравнению с прошлым годом инвестиции упали на 21,5%», — сказал Головченко.

В этой связи он попытался найти объяснение этой негативной динамике.

«Почему так сработали? Можно повторять, что отсутствуют источники финансирования, сместились сроки ввода объектов из-за пандемии. Но только ли в этом дело? Министр экономики неоднократно заявлял на наших заседаниях о запуске нового инвестиционного цикла, но пока реального запуска я пока не вижу», — сказал Головченко.

В целом по министерствам и подчиненным правительству организациям, добавил он, «прослеживается дефицит, но дефицит не только денег, но и дефицит инициатив».

«Отсутствует глубокий анализ собственных упущений, которые мешают эффективному движению вперед», — подчеркнул Головченко.

По его мнению, «дефицит идей является самым главным нашим противником». В связи с этим он анонсировал, что теме инвестиций будет посвящено отдельное заседание правительства.

Напомним, в январе-апреле инвестиции в основной капитал составили 2,2 млрд рублей и сократились в целом по стране в сопоставимых ценах на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

В то же время затраты организаций на приобретение машин, оборудования и транспортных средств составили 822,3 млн рублей и сократились на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Белорусские экономисты ожидают, что динамика внутренних инвестиций в этом году будет находиться в отрицательной области.

«Отрицательная динамика внутренних инвестиций в 2021 году объясняется тем, что госпредприятия зачастую сильно закредитованы, и у них нет возможности привлечь финансирование для реализации новых инвестпроектов. В то же время доверие частных компаний к государственным институтам, к правовой системе подорвано, и поэтому, не понимая, что может быть завтра, они также ограничивают инвестиционную активность», — отметил в комментарии для БелаПАН научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Олег Мазоль.

В свою очередь, научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая в комментарии БелаПАН отметила, что частный сектор в целом выражает невысокую готовность инвестировать, когда в стране сохраняется экономический пессимизм.

«Кроме этого, ставки по кредитам в Беларуси находятся на повышенном уровне, государство также сократило финансирование инвестиций. С учетом перечисленных факторов и наблюдается отрицательная динамика внутренних инвестиций», — предположила Точицкая